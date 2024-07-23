منتخب مصر الأولمبي.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع أمام الدومينيكان

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب البرايلي روجير ميكالي، مشواره في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 عندما يواجه منتخب الدومينيكان.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الدومينيكان وأوزباكستان وإسبانيا.

يختتم منتخب مصر الأولمبى، اليوم الثلاثاء، تدريباته بمدينة نانت الفرنسية استعدادا لخوض مباراة الدومينيكان غدا فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد باريس 2024.

ويشهد مران اليوم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفراعنة اللقاء والذى يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق الفوز في بداية المشوار.

موعد مباراة مصر والدومينيكان..

يستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره أمام الدومينيكان يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وسيتولى التعليق الصوتي للمباراة علي محمد علي.

وستكون ثاني مباريات المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان مساء يوم السبت الموافق 27 يوليو، وسيختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة اسبانيا في الرابعة عصر مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع..

حارس المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، مصطفى سعد.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد زيزو.