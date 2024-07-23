“مزعلك اعمل محضر”.. رد مروان حمدي على غضب جمهور الاهلي

وجه مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رسالة إلى جماهير النادي الاهلي يستفزهم خلالها، وذلك بعد أن سبهم عقب مباراة الفريقين أمس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو فيديو لمروان حمدي وهو يسب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب المباراة التي جمعة الفريقين أمس على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ونشر مروان حمد ي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث كتب عليها: “مزعلك اعمل محضر”.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز أمس على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الأحمر للنقطة الـ66 في المركز الثاني خلف نادي بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي، في حال الفوز بها سيتسع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز إلى سبع نقاط.