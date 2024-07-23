غرامة وإيقاف.. العقوبات تنتظر الاهلي بسبب مباراة بيراميدز

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي توقيع عدة عقوبات عليه، وذلك بسبب أحداث مباراة بيراميدز التي لعبت أمس، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وارتقى الأحمر للنقطة الـ66 في المركز الثاني خلف نادي بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي، في حال الفوز بها سيتسع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز إلى سبع نقاط.

ومن المقرر أن يتم توقيع غرامة مالية 100 الف جنيه على الاهلي، خاصة بعد إلقاء جماهيره لزجاجات المياه على محمود دونجا لاعب فريق بيراميدز عقب انتهاء المباراة أمس، وذلك وفقًا للائحة رابطة الأندية المصرية.

كما سيتم إيقاف خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة الأمس، لحصوله على إنذارين في الدقائق 49 و88 من عمر المباراة.