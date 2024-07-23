عقوبة مغلظة تنتظر إكرامي ومصطفى فتحي في بيراميدز

ينتظر الثنائي شريف إكرامي ومصطفى فتحي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز توقيع عقوبات مغلظة عليهما، وذلك بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب مباراة الاهلي في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أقرأ أيضًا.. شاهد.. سخرية أعضاء مجلس إدارة الاهلي من بيراميدز

وارتقى الأحمر للنقطة الـ66 في المركز الثاني خلف نادي بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي، في حال الفوز بها سيتسع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز إلى سبع نقاط.

وانتشر فيديو لحدوث مشادة بين شريف إكرامي ومصطفى فتحي عقب خروج الأخير من المباراة وتعمده عدم مصافحة المدرب الكرواتي يروشيتش.

ومن المقرر أن يوقع مسئولو بيراميدز عقوبة مغلظة على الثنائي حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي تؤثر على تركيز باقي لاعبي الفريق.