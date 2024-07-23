تصل للشطب.. عقوبة صارمة تنتظر نجم بيراميدز

ينتظر محمود دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، توقيع عقوبة مغلظة عليه من قبل رابطة الأندية المحترفة، وذلك لما بدر منه عقب مباراة الاهلي أمس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل دونجا في مشادة مع جماهير الاهلي عقب المباراة، كما اعترض بصورة فجة على قرارات حكم المباراة الألماني.

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ونشر دونجا صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام لحكم المباراة مع مدرب فريقه حيث كتب عليها: “«وهو محدش قالك إني مرتشي، وموقوف قبل كده في قضية رشوة، طيب أنا بعرفك أهو، إني قبيص وبتاع رشاوي». ويعد هذا اتهاما صريحا للحكم الألماني فيليكس تسفاير بحصوله على رشوة.

ووفقًا للائحة لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري فإن دونجا قد يتعرض لعقوبات تصل إلى الإيقاف والشطب، وذلك لما بدر منه، حيث تنص المادة 23 من لائحة الانضباط على: «الإهانة أو الإساءة أو التهديد لأي من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه يجعل مرتكبها يواجه إحدى العقوبات التالية”..

1) الإيقاف

2) الغرامة بحد أقصى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الإضرار إن وجدت

3) الشطب