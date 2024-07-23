أزمة في الاهلي قبل مواجهة المصري بالدوري

تعرض ثلاث لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للإصابة في مباراة بيراميدز التي لعبت أمس الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفوز على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وخرج طاهر محمد طاهر من مباراة الاهلي أمس أمام بيراميدز بعد إصابته في الكاحل أثناء إجراءه عمليات الإحماء قبل مواجهة الفريقين أمس بالدوري المصري الممتاز.

كما تعرض الثنائي وسام أبو علي وإمام عاشور للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وذلك قبل خروجهم كبدلاء في المباراة.

ومن المقرر أن يخضع الثلاثي لفحص طبي خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك لتحديد حجم إصابة كل لاعب وموقفه من خوض مباراة المصري القادمة في الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وارتقى الأحمر للنقطة الـ66 في المركز الثاني خلف نادي بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي، في حال الفوز بها سيتسع فارق النقاط بينه وبين بيراميدز إلى سبع نقاط.