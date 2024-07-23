بسبب الاهلي.. ورطة كبيرة لـ مروان حمدي مع رابطة الأندية

ينتظر مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز توقيع غرامة مالية كبيرة عليه من قبل رابطة الأندية المصرية؛ وذلك لما بدر منه عقب مباراة الاهلي أمس.

وانتشر فيديوهات لمروان حمدي وهو يسب جماهير الأهلي بألفاظ مشينة، وهو الامر الذي يعرضه لعقوبة كبيرة من قبل رابطة الأندية.

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ويواجه مروان حمدي، خطر الإيقاف لمدة 6 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب ما بدر منه عقب مباراة الاهلي أمس بخروجه عن النص، وتوجيه فعل مشين تجاه أحد عناصر اللعبة.

وتنص لائحة رابطة الأندية المحترفة على أن: “أي فعل فاضح أو إشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة، بما فيهم الحكم او أحد مساعدية، أو أحد مسؤولى تنظيم المباراة، يتوجب الإيقاف 6 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفوز على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، أحرزه وسام أبو علي، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.