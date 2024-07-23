"لاعب واحد بس".. قرار صادم لجوميز بشأن أجانب الزمالك ومفاجأة الجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أخطر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، موقفه النهائي من اللاعبين الأجانب داخل الفريق في الوقت الحالي ومصيرهم في الموسم المقبل.

ويضم نادي الزمالك الخماسي المحترف، التونسيان حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والبنيني سامسون والسنغالي إبراهيما نداي والأوغندي ترافيس موتيابا.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن جوزيه جوميز، أخطر مسؤولي الأبيض، برفض استمرار الثنائي إبراهيما نداي وسامسون خلال الموسم المقبل، نظرا لمستواهم المتواضع.

وأوضح المصدر، أن جوميز طالب بخروج موتيابا للإعارة الموسم المقبل، بجانب عدم الممانعة في رحيل سيف الجزيري حال وصول عرض مناسب ماديا للنادي الأبيض، بشرط التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي.

وشدد المصدر، أن المدير الفني طالب باستمرار التونسي حمزة المثلوثي ورفض رحيله، خاصة وأنه من أفضل اللاعبين حاليا، ويقدم مستوى مميز للغاية.