"الفار احتسبها واستدعاه".. حكم دولي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء بيراميدز أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، مفاجأة، بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لفريق بيراميدز، خلال مواجهة الأهلي التي أقيمت أمس الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي، وأدار اللقاء طاقم تحكيم ألماني.

وقال سمير عثمان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كان هناك ركلة جزاء صحيحة لنادي بيراميدز بسبب خطأ ارتكب من كريم فؤاد على وليد الكرتي".

أضاف: "نشاهد الهجمة بالبطئ هتلاقي أن الكرة بحوزة وليد الكرتي لاعب بيراميدز وطبيعي أن اللاعب يريد الحفاظ عليها وكريم ارتكب ضده خطأ واضح".

وأضاف:"البعض قال إنها ليست ركلة جزاء بسبب أن رجل الكرتي هي اللي التي جاءت عند لاعب الأهلي ولكن تصرف اللاعب طبيعي لأن الكرة في حوزته"

وأتم تصريحاته: "قرار الحكم كان ركلة ركنية وطالما الفار استدعاه للذهاب إلى الشاشة يبقى قرارهم كان ركلة جزاء، لكنه اتخذ قرار غير صحيح والكرة صعبة للغاية لكنها ركلة جزاء صحيحة لـ بيراميدز لم تحتسب".

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