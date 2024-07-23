مصدر يكشف تفاصيل إصابة وسام أبو علي وموقفه من مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعرض الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، للإصابة خلال مواجهة بيراميدز التي أقيمت أمس الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأحمر، لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة في بطولة الدوري المصري، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، تعرض وسام أبو علي للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، عقب مباراة بيراميدز.

وأوضح المصدر، أن اللاعب الفلسطيني سوف يخضع لاختبار طبي قبل مران اليوم، من أجل تحديد موقف مشاركته في المواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي من عدمها.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمس الإثنين على حساب بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي، واقترب بشدة من صدارة الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

"والدتي أشرف من أي كان".. أول تعليق للشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

لاعب بيراميدز يفتح النار على حكم مباراة الأهلي