شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تسوية مستحقات أتشمبونج لتجنب عقوبات جديدة بإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسسين لبيب، على تسوية مستحقات الغانى اتشيمبونج لاعب الفريق السابق ، والتي تبلغ 115 ألف دولار، تجنبا لإيقاف القيد مجددا بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة.

وكشف مصدر بالزمالك أن الإدارة استقرت على تسوية المبلغ المستحق للاعب خاصة وأن المبلغ ليس كبيرا ، ولن يؤثر على قيد الفريق.

ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحكم فى قضية البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، المقرر له 31 يوليو الجاري، بعد فشل الوصول إلى حل مُرضٍ، يحصل من خلاله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى.

وحاول مسئولو نادى الزمالك التواصل مع باتشيكو خلال الفترة الماضية تجنباً لتعرض القلعة البيضاء لإيقاف جديد للقيد بعد المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، والتى تم رفع القيد فيها خلال الأيام الماضية ومساعدى البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.