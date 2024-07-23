شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بالشحات وأفشة ويلوم كهربا وإمام عاشور بعد لقاء الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على الإشادة بالثنائى حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة لاعبا الفريق عقب مباراة بيراميدز الاخيرة بالدوري.

وأشاد المدرب السويسري بهدوء أعصاب حسين الشحات الذى تعرض لإستفزازات عديدة خلال اللقاء بجانب تعرضه لإصابة قوية من محمد الشيبى لاعب بيراميدز ولكن اللاعب التزم الهدوء الامر الذى انعكس على مصلحة الفريق بتعرض الخصم للطرد.

وأشاد كولر بالدقائق التى لعبها محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق خصوصا بعد تمريراته المؤثرة فى الدقائق الاخيرة من المباراة التى كادت تزيد من غلة الاهداف لولا رعونة المهاجمين.

بينما وجه كولر رسالة عتاب لمحمود كهربا مهاجم الفريق بعد إهداره فرصة سهلة كادت تقتل أحلام بيراميدز فى العودة للقاء ولكنه سددها خارج الشباك بغرابة شديدة ، كما وجه المدرب السويسري رسالة لوم لنجمه إمام عاشور بسبب حزنه على التبديل مؤكداً أنه أراد الدفع بديانج لتأمين نتيجة المباراة وكذلك خوفاً عليه من تفاقم الاصابة التى تعرض لها بجرح فى الفخذ.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما أمس الاثنين وفاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد سجله وسام أبو على ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر المسابقة المحلية.



تعد مباراة الاهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



