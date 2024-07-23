شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بالتعاون مع اللجنة الأولمبية ويؤكد: أهمية الالتزام الأخلاقي للبعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون المثمر مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس الأمر الذي ساهم في إحداث حالة من الاستقرار في الرياضة ونقلة نوعية خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية ناتج عن تقدير وتعاون مثمر بين الجانبين ويجمهم حب الوطن بهدف رفع اسم مصر عاليا.

وشدد صبحى على ضرورة التزام البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس بالظهور بالشكل اللائق وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع التأكيد على أن سلوكيات البعثة المصرية ستعكس حجم التحضر وهو ما أكده المهندس ياسر إدريس وتم لتنبيه على اللاعبين واللاعبات بالالتزام بذلك الأمر.

واستكمل صبحي أن الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب والنجاح يعكس قدرة وقوة الدولة، باختلاف الميدالية ونوعها وهي توجيهات أيضا من الرئيس السيسي تعمل البعثة المصرية على تنفيذها على أكمل وجه حتى الخروج بالتمثل الأمثل لمصر في المحفل الأولمبي الكبير.

واختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تصريحاته بأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات للاعبين واللاعبات للتأهل إلى المحفل الأولمبي وهو ما حدث بالفعل بعد المشاركة بأكبر بعثة على مدار تاريخ مصر في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا وننتظر التتويج بأكبر عدد من المداليات الأولمبية حتى تكون تتويجا لمجهودات الدولة بتوفير كافة الرعاية لأبطال الرياضيين.