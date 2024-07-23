شكرا لقرائتكم خبر عن مران صباحى للأهلى وتدريبات إستشفائية وإجتماع لجهاز كولر والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة ؛ دون راحة، وذلك عقب الفوز على بيراميدز امس في الدوري الممتاز .

خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بيراميدز جانبا من التدريبات الاستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق بقية اللاعبين في مران بدني وفني متنوع شهد في نهايته تقسيمة مصغرة بين ثلاث مجموعات .

وادى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس .

وحرص المدير الفني على الاجتماع بالجهاز المعاون في حضور خالد بيبو مدير الكرة على هامش المران وذلك لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.