شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يطلب إعادة تحليل العينة B الخاصة بأولمبياد ريو دى جانيرو والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال عن طلب تحليل العينة B المغلقة الخاصة بأولمبياد ريو دى جانيرو بعد إخطاره مؤخرا بإيجابية العينة A من قبل اللجنة الأولمبية الدولية .

وكتب إيهاب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك : "اليوم كان الأخير في إرسال التحدي ضد الوكالة الدولية لمكافحه المنشطات في رد الأتهام الموجه بتعاطي الهرمون الذي ظهر بعد ثماني سنوات من نفس العينه A قبل دوره الالعاب الاوليمبيه بأربعة أيام والدفاع عن أحقيتي في الميداليه الأوليمبية .

وتابع : الحمد لله لأن هناك فرصه ثانية لرفع الظلم ..والآن أنا أسير في القضيه دولياً بإظهار براءتي مما نسب إلينا بطلب تحليل العينه B المغلقه الآن والمحفوظة من ثماني سنوات والوقوف علي جميع مراحل تحليلها حتي اظهار الحقيقه .،

أضاف :" الشكر لكل الجهات المعنية المسئولة عن الرياضة المصرية بالتضامن مع القضيه معنوياً ، وأعلم جيداً انها قضيتي ومسؤليتي في الحفاظ علي حلم العمر وكما رؤيتموني كلاعب أحارب من أجلها سأخوض هذه الحرب مره أخري بشتي الطرق القانونيه و لو طرقت كل الأبواب لتمويل هذه القضيه ، و لو سرت لبرائتي لآخر مكتسبات حياتي من الرياضة فلن اتركها حتي انجوا من هذه المكيده البينه امام العالم أجمع . الله وكيلنا وكفي وبه نستعين .. و التاريخ شاهداً علينا و نحن له مره أخرى كاتبين".



محمد إيهاب

وأصدر الاتحاد المصري لرفع الأثقال بياناً يعلن فيه دعم البطل المصري محمد إيهاب، بعد إخطاره من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بثبوت مواد محظورة فى عينة اللاعب قبل خوض منافسات أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.