شكرا لقرائتكم خبر عن حلول جوميز لمعالجة أزمة دفاع الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يواجه البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أزمة على مستوى خط الدفاع بسبب النقص العددى في هذا المركز نتيجة إيقاف التونسي حمزة المثلوثى في المباراة الماضية أمام الداخلية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويدرس جوميز العديد من الحلول للتغلب على أزمة الدفاع قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

ويبقى الحل الأول أمام جوميز الدفع بمصطفى الزنارى في خط الدفاع بجوار اللاعب الشاب أحمد مجدى،رغم عدم جاهزيته الكاملة بسبب عودته مؤخراً من الإصابة ولكنه سيبقى مجبراً على هذا القرار لنقص البدائل المتاحة، كما يفكر جوميز في الدفع بلاعب شاب آخر في هذا المركز ولكن حينها سيكون الأمر مخاطرة كبيرة لنقص الخبرات.

في سياق متصل يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لمواجهة بيراميدز بعدما أغلق صفحة مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأحد وفاز فيها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.