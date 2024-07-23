شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات تضرب المصري قبل مواجهة الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

ضربت الغيابات النادي المصري قبل مباراته المرتقبة أمام الأهلي في الجولة 18 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويفتقد المصري خدمات 7 لاعبين وهم، الثنائي، كريم العراقي وأمادو با بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، كما يغيب عن الفريق البورسعيدي عصام ثروت الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة إلى الجزائري غيلاس قناوي والذي يتواجد في الجزائر بإذن من الجهاز الفني لإنهاء أموراً متعلقة بالتجنيد، وكذلك مازال موقف حسين السيد الذي يعاني من شرخ في إصبع القدم، غامضاً من المشاركة، كما يغيب أحمد عيد المتواجد حالياً مع المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس، وأخيراً أحمد أيمن منصور والذي تعرض في وقت سابق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة الأهلي، وكان علي ماهر المدير الفني للمصري قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله في الجولة 31 بالدوري.



وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري قد انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وتأكد غياب الثنائي كريم العراقي والغيني أمادو با، لاعبا المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي، بداعى تراكم البطاقات بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة المقاولون العرب.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 30 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً .