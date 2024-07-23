مصطفى فتحي يحرج مدرب بيراميدز ويدخل في مشادة مع شريف إكرامي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، في مشادة كلامية مع زميله في الفريق السماوي مصطفى فتحي.

وكان مصطفى فتحي، قد أحرج مصافحة يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، بعد استبداله في الدقيقة 62 خلال مباراة الأهلي، حيث خرج من الملعب غاضبًا.

وحاول المدرب الكرواتي احتواء غضب لاعبه بالتوجه إليه لمصافحته ولكن مصطفى فتحي أحرج مدربه ورفض مصافحته.

وحاول إكرامي تهدئة مصطفى فتحي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء، ولكن الأخير تحدث معه بطريقة غير لائقة، الأمر الذي تسبب في انفعال إكرامي عليه قبل أن يتدخل باقي لاعبي بيراميدز للفصل بينهما.

https://www.facebook.com/watch/?v=507320974971216&t=191

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على فريق بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد الفلسطيني وسام أبوعلى، في الدقيقة 29 من الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من إمام عاشور، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 66 نقطة من 26 مباراة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، ولديه 5 مباريات مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 29 مباراة.