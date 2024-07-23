الاتحاد يجهز لإعلان التعاقد مع موسى ديابي

ياسر رشاد - القاهرة - يجهز نادي الاتحاد السعودي لإعلان تعاقده رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الإعلامي فارس الفزي أنه سيتم الإعلان عن موسى ديابي لاعبًا لنادي الاتحاد اليوم أو غدًا بحد أقصى، وذلك بعد التوصل لاتفاق نهائي حول كافة تفاصيل العقد بين الطرفين.

ونجحت إدارة الاتحاد في حسم اتفاقها مع موسى ديابي، حيث أشارت المصادر أن صفقة النجم الفرنسي قد تكلف خزينة النادي نحو 60 مليون يورو، ليكون أغلى الصفقات بعد البرازيلي نيمار.

ريال مدريد يفكر في ضم لابورت من النصر السعودي

وجهت إدارة ريال مدريد الإسباني أنظارها نحو النجم إيمريك لابورت لاعب فريق النصر السعودي للحصول على خدماته ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ريال.

وذكرت صحيفة ذا اثليتيك الشهيرة في تقرير لها اليوم أن هناك محادثات داخلية في ريال مدريد حول لابورت، على أن يحسم النادي موقفه من ضم النجم الدولي الإسباني خلال الأيام المقبلة لدعم خط وسط الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين ريال مدريد والنصر سيكون بسيط لكن خيار لابورت معقد بسبب راتبه الذي يبلغ 20 مليون سنويًا.