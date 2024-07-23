ريال مدريد يفكر في ضم لابورت من النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت إدارة ريال مدريد الإسباني أنظارها نحو النجم إيمريك لابورت لاعب فريق النصر السعودي للحصول على خدماته ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ريال.

وذكرت صحيفة ذا اثليتيك الشهيرة في تقرير لها اليوم أن هناك محادثات داخلية في ريال مدريد حول لابورت، على أن يحسم النادي موقفه من ضم النجم الدولي الإسباني خلال الأيام المقبلة لدعم خط وسط الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين ريال مدريد والنصر سيكون بسيط لكن خيار لابورت معقد بسبب راتبه الذي يبلغ 20 مليون سنويًا.

واختتمت الصحيفة أن اللاعب تغريه فكرة اللعب لريال مدريد في ظل الفترة الرائعة التي يعيشها العملاق الأوروبي الذي يتسيد القارة العجوز ويمتلك بين صفوفه كوكبة من أبرز النجوم على مستوى العالم.