رسميا.. بوردو يعلن إفلاسه وهبوطه للدرجة الثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي بوردو الفرنسي إفلاسه بشكل رسمي، بعد فشل تقديم ميزانية مالية تساهم في استمراره، ليهبط إلى دوري الدرجة الثالثة الفرنسي.



أكد نادي بوردو، أن النادي تقبله لهبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، بعدما فشلت المفاوضات مع مجموعة فينواي الرياضية المالكة لنادي ليفربول للاستحواذ على نادي بوردو.



بيان نادي بوردو جاء كالتالي:

أكدت مجموعة فينواي الرياضية لإدارة النادي يوم الاثنين 22 يوليو رغبتهم في عدم الاستمرار في المفاوضات على الرغم من الضمانات التي قدمها النادي، رغم أن المفاوضات كانت قد استؤنفت في الأيام الأخيرة، لذلك وفي غياب أسماء جديدة ترغب في شراء النادي، سحب نادي بوردو الاستئناف المقدم ضد قرار الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية المؤرخ في 9 يوليو 2024.

وتابع البيان: نتيجة لذلك، يقبل نادي بوردو عقوبة الهبوط للدرجة الأدنى في موسم 2024/2025، ويستعد من جديد لتقديم ميزانيته إلى الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية.

وكان نادي بوردو حقق لقب الدوري الفرنسي 6 مرات، ودوري الدرجة الأولى مرة واحدة، وكأس فرنسا 4 مرات، وكأس الدوري الفرنسي 3 مرات، وكأس الأبطال الفرنسي 3 مرات، وكأس انترتوتو مرة واحدة.

