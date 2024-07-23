اخبار الرياضه

رسميا.. بوردو يعلن إفلاسه وهبوطه للدرجة الثالثة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي بوردو الفرنسي إفلاسه بشكل رسمي، بعد فشل تقديم ميزانية مالية تساهم في استمراره، ليهبط إلى دوري الدرجة الثالثة الفرنسي.


أكد نادي بوردو، أن النادي تقبله لهبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، بعدما فشلت المفاوضات مع مجموعة فينواي المالكة لنادي للاستحواذ على نادي بوردو.
 

بيان نادي بوردو جاء كالتالي:

أكدت مجموعة فينواي الرياضية لإدارة النادي يوم الاثنين 22 يوليو رغبتهم في عدم الاستمرار في المفاوضات على الرغم من الضمانات التي قدمها النادي، رغم أن المفاوضات كانت قد استؤنفت في الأيام الأخيرة، لذلك وفي غياب أسماء جديدة ترغب في شراء النادي، سحب نادي بوردو الاستئناف المقدم ضد قرار الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية المؤرخ في 9 يوليو 2024.

وتابع البيان: نتيجة لذلك، يقبل نادي بوردو عقوبة الهبوط للدرجة الأدنى في موسم 2024/2025، ويستعد من جديد لتقديم ميزانيته إلى الهيئة الرقابية المالية لكرة القدم الفرنسية.

وكان نادي بوردو حقق لقب الدوري الفرنسي 6 مرات، ودوري الدرجة الأولى مرة واحدة، وكأس فرنسا 4 مرات، وكأس الدوري الفرنسي 3 مرات، وكأس الأبطال الفرنسي 3 مرات، وكأس انترتوتو مرة واحدة.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا