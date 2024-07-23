ماذا يحتاج الأهلي وبيراميدز لحصد لقب الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب الأهلي من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الممتاز.





وقلص الأهلي الفارق مع بيراميدز المتصدر إلى نقطتين بعدما وصل الأهلي للنقطة الـ66 بعد خوضه 26 مباراة، فيما خاض الفريق السماوي 29 مباراة.

حال فاز بيراميدز في مبارياته الخمس المتبقية يصل إلى 15 نقطة، وعليه يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من 6 مباريات من أصل 8 لحصد لقب الدوري الممتاز.

حال فاز بيراميدز في جميع مبارياته المقبلة سيصل إلى 83 نقطة، وعليه سيحتاج الأهلي للفوز في ست مباريات للوصول إلى 84 نقطة، ويحقق اللقب قبل نهاية الدوري بجولتين.

يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي ثم سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة وزد، يجعله يفوز بالدوري.

بينما يأمل بيراميدز في تعثر الأهلي 3 مباريات على الأقل بالخسارة فيهم من أجل التساوي في عدد النقاط الذي من الممكن تحقيقه حتى نهاية الموسم الكروي.

الأهلي ستكون مباراته السادسة أمام زد في يوم 11 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز.

