الأهلي يترقب قرارات لجنتي المسابقات والانضباط بشأن تجاوزات لاعبي بيراميدز تجاه لاعبيه وجماهيره

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أنهم ينتظرون موقف كل من لجنة المسابقات والانضباط بالاتحاد المصري من تجاوزات لاعبي بيراميدز في حق الأهلي وجماهيره خلال وعقب لقاء الفريقين مساء أمس الأثنين.

وكشف المصدر أن تجاوزات لاعبي بيراميدز تتمثل في اتهام محمود دونجا لاعب وسط الفريق السماوي لحكم اللقاء بالحصول على رشوة وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام وكذلك قيام أكثر من لاعب من نادي بيراميدز بضرب حسين الشحات وهم أحمد الشناوي ومحمد الشيبي ومحمود زلاكة لحظة مراجعة حكم اللقاء لتقنية الفيديو بجانب قيام مروان حمدي بتوجيه السباب والشتائم لجماهير الأهلي وكلها وقائع مصورة ومؤكدة ولا تحمل أي شك.

ويترقب مسئولو الأهلي قرارات لجنة المسابقات قبل تصعيد الأمر في كل الجهات المسئولة عن إدارة اللعبة.