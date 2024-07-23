صبحي يشهد حفل انطلاق برنامج اكتشاف المواهب بمسابقتي "كنوز مصرية" و"موهبتي"

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حفل إنطلاق النسخة العاشرة من برنامج اكتشاف المواهب "كنوز مصرية" ومسابقة "موهبتي"،

تضم مسابقة كنوز ٢٨٠ فريق وشعبة من مراكز الشباب في مجالات"الفن التعبيرى، الموسيقى النحاسية، الموسيقى الوترية، الكورال، فنون المسرح، فن الارتجال" كمسابقة لأعضاء فرق مراكز الشباب التابعة للنشء

البرنامج يضم اكثر من ٢٢ مجال تسابقي

كما تنطلق مسابقة موهبتي للنشء في كافة أنحاء الجمهورية داخل وخرج مراكز الشباب في و٢٢ مجال تسابقي كمسابقة عامة

بدأ حفل الإنطلاق بمجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة قدمها الطلائع المشاركين فى مسابقة موهبتي "كنوز مصرية"، من المواسم السابقة

أعقبها الإعلان عن إنطلاق النسخة الثانية من مسابقة "موهبتى" لاكتشاف المواهب.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة علي أن مسابقة "كنوز مصرية" أحد آليات الوزارة لاكتشاف المواهب الفنية من النشء داخل مراكز الشباب ، بجانب إتاحة الفرصة للمنافسة الهادفة بين طلائع مصر، وتنمية الذوق الفني والوعى الثقافي لديهم، حيث شارك بالمسابقة 144 فرقة يُمثلها ٥٠٠٠ طليع وطليعة من مختلف أنحاء الجمهورية

بالاضافة إلي مستبقة موهبتي والتي تتيح المشاركة للنشء من داخل وخارح مراكز الشىاب وكانت تضم في موسمها الاول ٢٢ الف من النشء الموهوبين، وتكريم ٣٦٠ فائز من محافظات الجمهورية.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالعروض التي قدمها الطلائع المشاركون في الحفل من كورال اطفال وزارة الشباب والرياضة والاوركسترا ومواهب الشغر والتقديم، لافتًا إلى حرص الوزارة على إقامة مسابقة "كنوز مصرية" و"موهبتي" كل عام لتسليط الضوء على إبداعات أبناء مصر من النشء، فضلاً عن تكريم الطلائع الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة التي تنفذها لهم الإدارة المركزية لتنمية النشء كل عام.

الوزارة تحرص دائمًا لاكتشاف ورعاية الموهوبين في شتي المجالات وإكسابهم المهارات المختلفة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة



أضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الرعاية الكاملة للمواهب في شتي المجالات وإكسابهم المهارات المختلفة، فضلاً عن الاهتمام بالعروض الإبداعية للنشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة فى جميع المحافظات للكشف عن المواهب فى مختلف المجالات علاوة علي رعاية المواهب من خلال إشراكهم فى الإحتفالات القومية والدولية واكسابهم مهارات ومعارف مختلفة ابداعية وفنية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة.

ويتضمن البرنامج مجالات (الفن التعبيرى - الموسيقى النحاسية - الموسيقى الوترية - الكورال - فنون المسرح - فن الارتجال ) ، حيث تهدف المسابقة إلى الرعاية الكاملة للطلائع وإكسابهم المهارات الفنية المختلفة، إتاحة الفرصة للمنافسة الهادفة فيما بينهم، تنمية الوعى الثقافى لديهم من خلال مشاركتهم فى الاحتفالات التى تقام فى المناسبات المختلفة، بالإضافة إلي تنمية الذوق الفنى والحس المرهف لهم، وإكسابهم مهارات ومعارف مختلفة ثقافيا وفنيا وتأهيلهم ليصبحوا قادة الغد.