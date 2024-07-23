فوفانا يتلقى عرضين من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يتنافس الثنائي الإتفاق والأخدود على التعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط فريق النصر في الميركاتو الصيفي الحالي استعدادا للموسم الكروي الجديد.





أكدت تقارير صحفية سعودية أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الإتفاق، أكد رغبته في التعاقد مع فوفانا وطالب مسؤولي النادي بالدخول في مفاوضات معه من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

أشارت تقارير صحفية أن الأخدود لديه رغبة أيضًا في ضم فوفانا بينما يحاول نادي آخر التعاقد معه على سبيل الإعارة، وتابعت أن النصر قد يوافق على بيع عقد فوفانا إلى أندية خارجية حال وصول عروض مناسبة للاعب الإيفواري.

شارك فوفانا في الموسم الماضي مع الإتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنقضي، ليعود للنصر وينضم إلى معسكرهم في البرتغال استعدادا للموسم المقبل.

وخاض فوفانا مع الإتفاق في 14 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، ليسهم بـ 4 أهداف معهم.

