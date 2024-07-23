رئيس اتحاد تنس الطاولة: تأهلنا بالعدد الكامل للأولمبياد إنجاز غير مسبوق وسنسعى لرفع علم مصر في باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، عن سعادته البالغة بتحقيق منتخبي الرجال والسيدات تأهل تاريخي لأولمبياد باريس بالعلامة الكاملة للمرة الثانية على التوالي بعدما كنا نتقاسم المقاعد مع نيجيريا من قبل.

وقال عاشور: "لقد نجحنا في التأهل بشكل كامل لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة كاملة لمنتخبي الرجال والسيدات، هذا إنجاز غير مسبوق يعكس قوة فريقنا وقدرته على كسر احتكار نيجيريا والمشاركة بعدد كامل من اللاعبين".

وأضاف: "لقد كنا في السابق نتأهل مع نيجيريا للأولمبياد، ولكن هذه المرة الثانية على التوالي التي نصل فيها بالعدد الكامل، بفضل الجهود المستمرة للاتحاد في دعم أبطالنا".

وأشار عاشور إلى التطور الكبير في النتائج مؤخرًا، حيث حصد المنتخب المركز التاسع عالميًا ببطولة العالم للسيدات، كما نجح المنتخب في تحقيق نفس المركز للرجال في السابق، بالإضافة إلى وصول عمر عصر للمركز الخامس ببطولة العالم للفردي، وتحقيقه نفس المركز في أولمبياد طوكيو الماضية.

وتابع: "نحن فخورون بنتائج لاعبينا، فهي تعكس الجهود المبذولة من الاتحاد واللاعبين لرفع اسم مصر في المحافل الدولية".

وأكد عاشور أن الإنجازات الأخيرة لتنس الطاولة تمت بفضل الجهاز الفني الوطني الذي يعمل بجد لرفع اسم مصر، مما يثبت وجود الكفاءات المصرية في تنس الطاولة.

وأشار إلى أن الاهتمام يشمل أيضًا منتخبات الناشئين والناشئات، حيث حصد منتخب الناشئين المركز الأول بالبطولة الأفريقية في بوتسوانا برصيد 23 ميدالية متنوعة.

وأعرب عاشور عن شكره العميق للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر لتنس الطاولة والرياضة المصرية بشكل عام.

واختتم عاشور حديثه قائلاً: "نساند أبطالنا بكل قوة في الأولمبياد لتحقيق أفضل ما لديهم في المنافسات، وصولنا بالعدد الكامل هو إنجاز في حد ذاته، ولكننا نطمح دائمًا للأفضل ونتمنى رفع اسم مصر عاليًا. رسالتي للاعبين هي بذل قصارى جهدهم، وأنا واثق تمامًا بقدرتهم على تقديم الأفضل في البطولة".