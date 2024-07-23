شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعدانطلاق منافسات فراعنة الملاكمة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فراعنة الملاكمة منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 يوم 27 يوليو الجارى، حيث تنطلق الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو الجارى و تستمر حتى 11 أغسطس المقبل .

وتأتى بداية منافسات الملاكمة كالتالى :

4:30 عصرا يمنى عياد دور الـ32 وزن 54 كجم

6:38 مساء عبد الرحمن عرابي دور الـ32 وزن 80 كجم

12:16 ظهرا عمر العوضي منافسات دور الـ32 وزن 71 كجم

وتطمح البعثة المصرية فى زيادة عدد الميداليات الأولمبية بالنسخة القادمة باريس 2024، فى ظل المشاركة بأكبر بعثة فى تاريخ الفراعنة بواقع 148 لاعبا ولاعبة.

ويحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.