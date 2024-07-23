شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبى ينتظر إمام عاشور فى الأهلى بسبب جرح الفخذ والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلى للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق بعد تعرضه لجرح قطعى بالفخذ خلال مشاركته فى مباراة بيراميدز الاخيرة بالدوري.

وتبدو إصابة إمام عاشور بسيطة ولم يغادر الملعب فى الدقائق الأخيرة من لقاء بيراميدز بسببها وإنما لرغبة السويسري مارسيل كولر فى الدفع بديانج لتأمين منطقة وسط الملعب.

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما أمس الاثنين وفاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد سجله وسام أبو على ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر المسابقة المحلية.



تعد مباراة الاهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



