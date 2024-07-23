شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام لبيراميدز في الدوري بعد الهزيمة ذهابا وإيابا أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

سقط فريق بيراميدز في فخ الهزيمة أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري، خلال مباراتي الذهاب والإياب، ليصبح مهدداً على قمة جدول الترتيب بعد الخسارة أمام منافسه المباشر، حيث خسر السماوي في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-2، قبل أن يخسر في مباراة الإياب بهدف نظيف.

ويتبقى لبيراميدز 5 مباريات قبل انتهاء مسابقة الدوري وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية كالتالي:

- الزمالك: 28 يوليو

- فاركو: 30 يوليو

- زد: 4 أغسطس

- الداخلية: 14 أغسطس

- طلائع الجيش: 17 أغسطس

ويحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة، حيث خاض السماوي 29 مباراة، فاز خلالهم في 21 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 51 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.