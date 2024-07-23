شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقدم الزمالك هدية للأهلى فى مباراة بيراميدز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى هدية من الزمالك في مباراة الأبيض أمام بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

ويأمل الأهلى فوز الزمالك على بيراميدز يوم الجمعة المقبل خاصة أن الأخير منافسه المباشر على الدورى وخسارته تعنى زيادة حظوظ الفريق الأحمر أكثر واكثر في حصد اللقب هذا الموسم، بشرط تحقيق صاحب وصافة الدورى حاليا نتاائج إيجابية في مبارياته المتبقية.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في ترتيب جدول الدورى برصيد 68 نقطة وهزيمته أمام الزمالك تعنى تجمد رصيده،بينما يحجز الأهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة وفوزه على المصري البورسعيدى يوم الجمعة تعنى تصدره للجدول وهو الأمر الذى لم يتحقق منذ فترة طويلة.

وخاص الأهلى هذا الموسم 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مواجهات بينما خسر مباراتين فقط وسجل لاعبوه 60 هدفاً وسكنت شباك المارد الأحمر 23 هدفاً،بينما لعب بيراميدز 29 مباراة حقق الانتصار في 21 لقاء وخسر 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات،وسجل لاعبو الفريق السماوى 51 هدفاً وسكنت شباكهم 21 أخرين.

في سياق متصل يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لمواجهة بيراميدز بعدما أغلق صفحة مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأحد وفاز فيها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.