شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري المصري .. ماييلى يتصدر وأبو على يقتحم السباق والان مع تفاصيل الخبر

مازال اللاعب الكونغولي فيستون ماييلى، مهاجم بيراميدز، محافظا على تصدره لقب هداف الدوري المصري حتى الأن، بعد تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري، برصيد 14 هدفا ، وذلك بعد انتهاء الجولة 31 من الدورى المصرى ، متقدما على حسام أشرف لاعب المحلة بهدفين .

صراع هداف الدوري المصري يشتعل فى الأمتار الأخيرة

حافظ ماييلى مهاجم فريق بيراميدز على تصدر جدول ترتيب الدورى المصرى، رغم الخسارة مساء الاثنين أمام الأهلى بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من عمر الدورى المصرى، واشتعل الصراع على لقب هداف الدوري المصري بعدما دخل السباق أكثر من لاعب أبرزهم وسام أبو على مهاجم الأهلى برصيد 11 هدفا وهو نفس رصيد كل من مابولولو وصديق أوجولا وياو أنور، بينما يحتل حسام أشرف المركز الثانى برصيد 12 هدفا.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة بعد الهزيمة جمعها من 29 مباراة، بينما قفز الأهلى إلى النقطة 66 من 26 مباراة وتتبقى له 3 مؤجلات.

من هو هداف الدوري المصري ؟

ترتيب هدافى الدوري المصري كالتالى:

1ـ فيستون ماييلى: 14 هدفاً

2ـ حسام أشرف: 12 هدفاً

3ـ وسام أبو علي: 11 هدفاً

4ـ مابولولو: 11 هدفاً

5ـ ياو أنور: 11 هدفاً

6ـ صديق أوجولا: 11 هدفاً

7ـ حسام حسن: 10 أهداف

8ـ مصطفى زيكو: 10 أهداف

9ـ محمد سالم: 9 أهداف

10ـ أحمد سيد زيزو: 9 أهداف

وأغلق فريق الكرة بالنادى الأهلى صفحة مباراة بيراميدز التى جمعتهما أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى المصرى، وبدأ التحضير لمباراته أمام المصرى البورسعيدى.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.