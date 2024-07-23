شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تتخذ إجراءات قانونية ضد شركات الخدمات الرياضية غير الحاصلة على التراخيص اللازمة قانونًا والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء قيام وزارة الشباب و الرياضة بدورها الرقابي المنوط بها فى ظل تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، اضطلعت الوزارة باتخاذ إجراءاتها القانونية ضد شركات الخدمات الرياضية غير الحاصلة على تراخيص مزاولة الخدمات الرياضية.

حيث قامت لجنة الضبط القضائي بوزارة الشباب والرياضة بحصر تلك الكيانات غير المرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

هذا وقد شملت الإجراءات 117 كيانًا غير مرخص بالقاهرة الكبرى، و22 كيانًا بمحافظة البحر الأحمر و15 كيانًا بمحافظة بنى سويف، و10كيانات بمحافظة دمياط، وجارٍ حصر ومتابعة كافة الكيانات المخالفة على مستوى الجمهورية.