شكرا لقرائتكم خبر عن "بصمة" عبد الحميد بسيوني تُبعد الطلائع عن شبح الهبوط مُبكراً والان مع تفاصيل الخبر

نجح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش في تقديم أوراق تألقه هذا الموسم كأحد أبرز المدربين الوطنيين الذين تركوا "بصمة" مع طلائع الجيش بفضل النتائج القوية التي حققها مع الطلائع.

لم يحتاج بسيوني إلى وقت طويل حتى يُحقق نتائج قوية مع الطلائع هذا الموسم فبمجرد توليه المسئولية يوم 31 مايو 2023 ، نجح في قيادة الفريق إلى انتصار تلو الأخر وحصد الكثير من النقاط بشكل جعله ينجو من دوامة الهبوط بالموسم الماضى كما واصل تألقه هذا الموسم ونجح فى الابقاء على الطلائع بين الكبار بعكس فرق أخرى كثيرة مازالت تواجه شبح الهبوط رغم إمكانياتها المالية والفنية الكبيرة.

أستطاع الطلائع تقديم مباريات قوية أمام فرق كبيرة ، بفضل التناغم بين لاعبي الفريق وتحت القيادة الفنية القوية لعبد الحميد بسيوني منذ بداية الموسم الجاري ، ونجح المدير الفني في تنفيذ عملية "الروتيشن" بشكل جيد بشكل ساعده على منح الفرصة لمعظم لاعبي الفريق تقريباً.

لم يُبالغ عبد الحميد بسيوني في طلباته الفنية مطلع الموسم الجاري وتعامل بشكل احترافي مع العناصر المُتاحة في الفريق ، ونجح في بناء فريق قوي بالتنسيق مع إدارة النادي ليظهر الطلائع في النهاية بهذا الشكل القوي الذي أشاد به جميع الخبراء والنقاد والمُحللين.

وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصري على حساب الاهلى لأول مرة فى تاريخه ، كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا يوم 7 أغسطس المقبل استاد الدفاع الجوي.

وتأهل طلائع الجيش إلى نهائي كأس رابطة الأندية عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق ، فيما تأهل سيراميكا للنهائي بالفوز على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي.

قاد عبد الحميد بسيوني ، فريق الطلائع للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر ليضرب موعداً مع الزمالك بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

ويستعد الطلائع لمواجهة الداخلية المقرر لها الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً ثم فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل مع سموحة 2-2 ثم خسر من زد اف سى برباعية مقابل هدف ثم خسر من الاهلى برباعية دون رد ثم تعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري ثم خسر من الاهلى بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فاركو.