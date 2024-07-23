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أولمبياد باريس.. شاهد صالة منافسات منتخب تنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:25 م

يستعد منتخب تنس الطاولة للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

ونشر خالد عصر لاعب المنتخب على نشر صور من الاستعدادات لخوض المنافسات، من صالة الطاولة المقرر خوض المباريات بها ،  وكذلك صورته مع اسطورة التنس نادل و ألكاراز.

وتضم بعثة الطاولة في البطولة 8 لاعبين وهم كل من خالد عصر، ومحمد البيلى، يوسف عبد العزيز ، عمر عصر، دينا مشرف، يسرا حلمى، هنا جودة، و مريم الهضيبى

ووصل المنتخب المصري لتنس الطاولة إلى القرية الأولمبية أمس  قادماً من ألمانيا، حيث خاض الفريق معسكرا مغلقا قبل التوجه لباريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 

 

لاعب الطاولة
لاعب الطاولة

 

خالد عصر
خالد عصر

 

عصرو نادال
عصرو نادال

 

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