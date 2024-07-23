شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات تنتظر الأهلى بعد حسم مواجهتى بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

قطع النادي الأهلي شوطاً كبيراً في ماراثون الدوري بالموسم الجاري، متطلعاً إلى الاحتفاظ بلقب المسابقة المحلية للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد الفوز بمواجهتي بيراميدز في الدوري، ذهاباً وإياباً، حيث فاز في اللقاء الأول 3-2، ثم جدد فوزه بهدف نظيف في مباراة العودة، ليخطف أغلى 6 نقاط بالمسابقة أمام منافسه المباشر على اللقب.

وحتى الآن خاض النادي الأهلي 26 مباراة في مسابقة الدوري، ويتبقى له 8 مباريات في البطولة من بينها 3 لقاءات مؤجلة بسبب انشغال الفريق الأحمر بالمشاركة في البطولات القارية خلال الفترة الماضية.

مباريات الأهلي المتبقية

- المصري: 26 يوليو

- سيراميكا: 29 يوليو

- البنك الأهلي: 1 أغسطس

- المقاولون العرب: 4 أغسطس

- سموحة: 8 أغسطس

- زد: 11 أغسطس

- انبي: 14 أغسطس

- مودرن سبورت: 17 أغسطس

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 21 لقاء، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الأهلي 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.