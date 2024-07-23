شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول لـ يوسف أيمن فى التتش بعد الانضمام من الدحيل القطرى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من الظهور الأول لـ يوسف أيمن مدافع الفريق الجديد في مران المارد الأحمر صباح اليوم ،الأثنين، بملعب التتش في الجزيرة.

وعلّقت صفحات الأهلي ، قائلة:" هنا الأهلي.. الظهور الأول للاعبنا الجديد يوسف أيمن في مران الأبطال .

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن مؤخراً لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من الدحيل القطري.



يوسف ايمن في مران الاهلي



يوسف ايمن

وبدأ الأهلي صباح اليوم الثلاثاء الأستعداد لمباراة المصري المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري، حيث خاض الفريق على ملعب التتش بالجزيرة ؛ تدريبات دون راحة، وذلك عقب الفوز على بيراميدز امس بهدف نظيف في الدوري الممتاز ..خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء بيراميدز جانبا من التدريبات الاستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي.

من ناحية أخرى ، عبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بهدف نظيف ، وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة بيراميدز صعبة جدا وفي الشوط الأول كنا أكثر خطورة، وفى الشوط الثاني كنا متحكمين في المباراة رغم الأداء الدفاعي، ولم أرغب في المجازفة، وأبارك لجمهور الأهلي على الفوز.

وأضاف كولر: "بعد الفوز على بيراميدز نسبة فوز الأهلي بالدوري ما زالت 0%، والأهلي ما زالت أمامه 8 مباريات وجميع المنافسين أقوياء، ولم نتحدث عن التتويج بالدوري إلا بعد الوصول لعدد النقاط الذي يضمن لنا التتويج باللقب دون منافسة".

وتابع: "الأهلي يواجه ضغط مباريات غير طبيعي على عكس المنافس الذي يحصل على راحة كافية بين كل مباراة، وبيراميدز منافس قوي ويتصدر الدوري ويقدم مستوى جيدا، واللاعبون قدموا أداء جيدا، وأشكرهم على الأداء والتركيز".

ووجه كولر رسالة لجمهور الأهلي، قائلا: "أول ما دخلت الملعب تفاجأت بالجمهور وحماس الجمهور رغم أزمة التذاكر، ومباراة اليوم عكست روح الأهلي من أول مسئول لأصغر مشجع، وهذا انعكس على أداء اللاعبين وأنا سعيد بتدريب فريق مثل النادي الأهلي".