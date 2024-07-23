شكرا لقرائتكم خبر عن ملف طبى لكل فرد فى بعثة مصر بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال، على عمل ملف طبى شامل لكل فرد فى بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس، واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل البعثة الطبية التى ستتواجد فى أولمبياد باريس برئاسة الدكتور حسن كمال، والذى حرص على أن يكون هناك ملف طبى لكل أفراد البعثة المصرية من اللاعبين والإداريين والمدربين والمسؤولين.

وفضل مسؤولو البعثة الطبية المصرية على أن يكون هناك ملف طبى خاص للاعبين يشمل كل القياسات البدنية والفنية والتقارير وأخبار الإصابات التى يعانى منها كل لاعب سابقا وحاليا وأيضا البرامج الطبية لكل لاعب، وذلك بخلاف الكشف الطبى الكامل على لاعبى مصر من خلال التواصل مع الاتحادات الخاصة بكل لعبة.

ووضع مسؤولو البعثة الطبية فى الملفات الطبية الإداريين والمدربين والمسؤولين المرافقين للاعبين من أجل تحديد الأمراض التى يعانى منها كل فرد والأدوية التى يحصلون عليها من أجل مواجهة الظروف الطارئة التى يمكن أن تحدث خلال فترة المنافسات.

وحرصت البعثة الطبية على اصطحاب جميع الأدوات الطبية من القاهرة لجميع الحالات المتوقعة خلال منافسات الدورة.

ويسافر الوفد الطبى، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يوليو إلى باريس للتجهيز لبدء المنافسات بعدما غادر يوم 18 يوليو أحد أفراد البعثة الطبية للتجهيز للمنافسات مرافقا لوفد مقدمة بعثة مصر الذى ترأسه الدكتور عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة ونائب رئيس بعثة مصر فى أولمبياد باريس.