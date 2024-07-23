آندي موراي يعلن اعتزاله بعد نهاية الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد آندي موراي نجم التنس البريطاني اعتزاله اللعب بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل رسمي.

أضاف آندي موراي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إكس": وصلت إلى باريس لحضور آخر بطولة تنس لي، لقد كانت المنافسة من أجل بلادي من أكثر الأسابيع التي لا تُنسى في مسيرتي المهنية وأنا فخور جدًا بالقيام بذلك مرة أخيرة".

ومن المقرر انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس في الفترة من الرابع والعشرون من يوليو الجاري وحتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.

وتذاع منافسات أولمبياد باريس 2024، من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ومن المقرر مشاركة مصر في أولمبياد باريس 2024، حيث جاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها كالتالي: "ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف".

وأيضًا: "ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك".

