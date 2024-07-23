الرجاء المغربي يفسخ عقده مع زينباور بسبب الوحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادي الرجاء البيضاوي المغربي توصله لإتفاق نهائي مع مدربه الألماني جوزيف زينباور، بشأن فسخ التعاقد بينهما بشكل رسمي، بعدما قرر الأخير الرحيل عن صفوف الفريق لتدريب نادي الوحدة السعودي.



أكدت تقارير صحفية مغربية، أن زينباور أعطى موافقته على دفع الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد الذي يربطه مع نادى الرجاء ، بعدما ساهم في الموسم الماضي إلى تحقيق لقبي الدوري المغربي وكأس العرش دون تلقي أي هزيمة.

أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الرجاء دخل في مفاوضات مع بديل زينباور، وقطع شوطا كبيرا لتولي قيادة الفريق المغربي خلال الفترة المقبلة، على أن يلتحق بهم في المعسكر المقام في تونس خلال الأيام المقبلة حال تم الإتفاق على كافة التفاصيل.





الأهلى لـ الرجاء والوداد "رضا سليم ليس للبيع"

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك صراع في المغرب بين الرجاء والوداد للحصول على خدمات لاعب الأهلي رضا سليم.

أضاف شبانة ان مسؤولي الأهلي رفضوا خروج اللاعب بسبب المقابل المادي الضعيف، والذي يقدر ب ٣٠٠ ألف دولار فقط لمدة سنة على سبيل الإعارة.

واستكمل شبانة : المسؤولين في الأهلي إضافة لكولر أكدوا على رفض فكرة بيع اللاعب الا في حالة واحدة وهي الحصول على عرض شراء برقم كبير ومرضي للقلعة الحمراء.