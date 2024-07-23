4 غيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قبل مواجهة نظيره الزمالك، المقرر لها الجمعة القادمة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن بيراميدز أربعة لاعبين في مباراة الزمالك القادمة، وهم كالتالي الكونغولي فيستون مايلي وأحمد توفيق بسبب تراكم الإنذارات، كما يغيب محمود مرعي للإصابة، ويغيب محمد الشيبي بسبب الطرد المباشر الذي تعرض له أمس وتعرضه للإيقاف في المباراة القادمة.

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ويحتل نادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، جمعها من 29 مباراة، بينما يأتي الزمالك في المركز الخامس بـ48 نقطة، من 27 لقاء، مع خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

وتلقى بيراميدز الهزيمة أمس من الأهلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الأحمر إلى النقطة الـ66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف فريق بيراميدز متصدر جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، فيما تتبقى ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي حال الفوز بها سيرتفع فارق النقاط بينهما إلى سبع نقاط للمارد الأحمر.