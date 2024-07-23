 9 نجوم بـ الزمالك خارج مباراة بيراميدز القادمة بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن مبارايات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك في مباراة بيراميدز تسع لاعبين وهم كالتالي..

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الثلاثي محمود حمدي «الونش»، ومحمد عبد الشافي، وأحمد حمدي، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب الرباعي أحمد مصطفى زيزو، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، وزياد كمال، لتواجدهم رفقة صفوف المنتخب الأولمبي، استعدادًا لخوض أولمبياد باريس 2024.

كما يغيب عن الزمالك في مباراة بيراميدز القادمة الثنائي حمزة المثلوثي ومهاب ياسر، بسبب الإيقاف بعد تراكم الإنذارات.

وتلقى بيراميدز الهزيمة أمس من الأهلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، جمعها من 29 مباراة، بينما يأتي الزمالك في المركز الخامس بـ48 نقطة، من 27 لقاء، مع خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.