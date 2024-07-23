بشرى سارة من الفيفا لـ الزمالك.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن بشرى سارة لنادي الزمالك، وذلك بشان الصفقات الصيفية للفريق الابيض، خاصة بعد رفع القيد عن النادي.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان رسمي على أنه تم حذف قضية الزمالك وخالد بوطيب من سجلاته وعبر موقعه الرسمي، تأكيدًا منه على انتهاء أزمة القلعة البيضاء مع الدولي المغربي.

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وفتح مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الباب أمام مسئولي الزمالك بشأن الصفقات الجديدة التي يرغب النادي في إبرامها خلال الفترة القادمة.

وتتبقى لدى نادي الزمالك 3 قضايا بسيطة لمستحقات مساعدي المدرب البرتغالي فيريرا، والتي لا تتعدى الـ 100 الف دولار، ويعكف مسئولو الأبيض على سدادها خلال الأيام القادمة لإنهاء هذا الملف.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الجمعة القادمة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.