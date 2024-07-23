بيراميدز يكشف حقيقة أزمة الشيبي مع المنشطات

كشف مسئولو نادي بيراميدز حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن رفض محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول من الخضوع لكشف المنشطات عقب مباراة الاهلي التي لعبت أمس.

وحقق المارد الأحمر الفوز على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، أحرزه وسام أبو علي، ليرتقي الأحمر للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي في حالة الفوز بها سيرتقي لصدارة الدوري بفارق سبع نقاط.

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وأكد مسئولو نادي بيراميدز على أن الشيبي خضع لكشف المنشطات مع ثنائي الفريق أحمد سامي ووليد الكرتي، ولم يتهرب من الخضوع للكشف.

وطلب مسئولو بيراميدز من مسئولي لجنة مكافحة المنشطات الموجود في الملعب إعفاء الشيبي بسبب الحالة النفسية السيئة للاعب، خاصة بعد طره في المباراة، إلا أن مسئولي مكافحة المنشطات رفضوا ذلك وأصروا على سحب العينة وفق البروتوكول المعمول به بخضوع أي لاعب يتعرض للطرد لكشف المنشطات.