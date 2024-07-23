نجم الزمالك يعلن رحيله رسميًا

أعلن السيد الغديري لاعب نادي الزمالك رحيله رسميًا عن الفريق، بعد استلام الاستغناء الخاص به.

وكتب الغديري في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حقيقي من أكتر البوستات اللي عمري ماكنت أتمني إني أكتبها، لكن هذه هي كرة القدم، وسنة الحياة”.

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وأضاف: “أمس تم استلام الاستغناء الخاص بي، وتنتهي القصة كلاعب وليس كمحب عاشق ومشجع للنادي”.

وتابع: “أولًا حابب أشكر جمهور الزمالك العظيم علي كل الدعم في الفترة الماضية، حقيقي رأيت حب وإخلاص وانتماء عمري ما رأيته في أي مكان آخر، وحقيقي لو فضلت أتكلم وأشكر في الجمهورعمري ما أوفيه حقه”.

وأكمل: “آسف لو في يوم من الأيام زعلتو مني في حاجة أنا مهما كان ابنكم، ويشهد عليا ربنا إني ما بخلت بنقطة عرق طوال تواجدي داخل النادي، والجميع يشهد بذلك وحسن السلوك”.

واستطرد: “قصة اللعب في الفريق الأول لم أتطرق لأي مواضيع أخرى، واكتفي بقول رزق ونصيب وربنا مش كاتب إني أكون في هذا التوقيت لي دور في الفريق الأول في أي مباراة رسمية، والحمد لله دائمًا رأي أي مدير فني فيا كان واضح، والجميع يشهد بذلك. داخل النادي ولكن هيا أقدار ونصيب”.

واختتم: “أتقدم بكامل الشكر والاحترام لمجلس اداره نادي الزمالك بالكامل، الناس دي مقصرتش معنا ومعي أنا شخصيًا في أي شيئ سواء مادي أو معنوي، وخاصة كابتن حسين السيد لإن كان تعاملي معاه دائمًا، لم يتأخر عليا في أي شيء، ودي شهادة حق”.

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