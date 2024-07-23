"ما ينفعش تشتريهم".. شبانة يوجه رسالة نارية بشأن تشجيع جماهير بيراميدز للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي محمد شبانة، على هتافات عددًا من جماهير بيراميدز لصالح النادي الأهلي، في لقاء الفريقين مساء الإثنين، وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وقال شبانة خلال برنامجه التلفزيوني عبر قناة "etc": "ما ينفعش تشترى الحب والانتماء، الجمهور اللي كان داخل يشجع بيراميدز، قاموا بخلع التشيرتات وارتدوا قميص الأهلي، ده أنتم ممدوح عيد هيعلقكم".

وأضاف: "بيراميدز فريق جيد لكنه دخل في مناوشات وصدامات، بدون أي داعٍ، وقاموا بتصدير الأزمات، منها أزمة المقصورة، وطوال الوقت حواديت بعيدًا عن الملعب".

وأكمل: "الجمهور الذي دخل ملعب الدفاع الجوي لمؤازرة بيراميدز، قاموا بتشجيع النادي الأهلي، وكلهم شباب صغير ومشاعرهم صادقة، من الصعب أن تجعلهم مشجعين لنادي بيراميدز، الأهم بالنسبة لهم كان فوز الأهلي".

وأوضح: "قالوا لهم على باب الاستاد بيراميدز محتاجكم يا رجالة.. ولكن في المباراة نسيوا كل شئ، وهتفوا للأهلي والصور لا تكذب، لذلك يجب أن تكون تصرفات مسئولي بيراميدز، وانت تواجه الأهلي والزمالك وباقي الأندية الجماهيرية، ليس سهلًا معاداة أي جمهور، وهذه رسالتي لإدارة بيراميدز".

وأتم تصريحاته: "بيراميدز لو فاز بالدوري لن يستمتع به سوى 60 فرد داخل النادي، لكن الأهلي عندما يفوز بالدوري سوف يستمتع باللقب ملايين في مصر وخارجها، مثلما فعل الزمالك قبل موسمين وتوج باللقب".

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