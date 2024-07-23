"تقولي منافسة؟ إحنا أبطال والله".. إداري بيراميدز يوجه رسالة نارية بعد الخسارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه أحمد زاهر، المدير الإدارى للفريق الأول لنادي بيراميدز، رسالة قوية بعد خسارة فريقه من الأهلي أمس الإثنين، بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب "زاهر" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "والله أبطال إن إحنا بنافس.. ألعب من غير الشيبى ده موقوف.. حاضر

ألعب من غير رمضان صبحي وهو في أعلى فورمة وكان رايح منتخب بحجة منشطات وهمية.. حاضر".

أضاف: "إبراهيم عادل واحد من أحسن اللاعيبة في مصر هيلعب معاك وبعدها يسافر.. لا معلش ده مصاب يوم 12 ويلعب مع المنتخب 14 سبحان الله مع إن حقي إنه ميروحش خالص.. بس برضه حاضر".

أكمل: "أكتر حاجة مضحكاني في موضوع إبراهيم عادل تصريحات عضو مجلس الجبلاية إن اتفاق لعب إبراهيم عادل اللي هو حقى أصلا وممكن ما يسافرش عادي بقرار مني كان بعلم المنافس طب هو ماله بالموضوع أصلا".

أوضح: "إعادة شوط مباراة سموحة مع إن اللائحة واضحة، وبتقول المباراة تحتسب لبيراميدز.. بس برضه تاني حاضر، أول فريق يلعب بعد التوقف الدولي بيومين مع إن عنده نص الفريق مع المنتخبات في مخالفة صريحة للائحة.. حاضر".

وتابع: "أنت لازم تلعب الساعة 4 وبعدها 5 ونص في عز الحر مع إني بنافس، بس المنافس يلعب عادي بالليل.. حاضر، معلش أصل حكم مباراة المقاولون المفروض ميحكمش كارت معاهم لوقت اللزوم نطلعه".

أردف: "ظلم واضح من حكام مباراتين الدوري.. ويقولك الدوري ذهب لمن يستحق.. ناس في الرابطة واتحاد الكرة طلعوا يهاجموا النادي لمجرد إنه بيدور على حقوقه وتقولي منافسة … إحنا أبطال والله".

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