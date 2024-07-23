أول ظهور لصفقة الأهلي في تدريبات اليوم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ظهر يوسف أيمن صفقة الأهلي الجديدة للمرة الأولى، في تدريبات الفريق التي أقيمت على ملعب مختار التتش.

وأقيمت تدريبات الأهلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، دون الحصول على راحة عقب الفوز بيراميدز بهدف نظيف مساء أمس.

وخاض يوسف أيمن تدريبات الجري منفردا، وفقا للبرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني.

وأعلن الأهلي التعاقد مع يوسف أيمن من الدحيل القطري، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.

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