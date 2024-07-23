"بمبلغ يتخطى 200 مليون ريال".. موسى ديابي ينتقل إلى الاتحاد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، إتمام صفقة الفرنسي موسى ديابي إلى اتحاد جدة السعودي.

وكتب روماني، قبل يوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "موسى ديابي إلى الاتحاد، هنا نذهب، تم الاتفاق على التعامل لفظيا مع أستون مقابل 60 مليون يورو (أكثر من 200 مليون ريال سعودي)، بالإضافة إلى الوظائف الإضافية".

وأضاف: "وافق ديابي على الانتقال لمدة خمس سنوات والآن في انتظار المراجعة الورقية والتوقيع".

وأعاد روماني نشر هذه التغريدة اليوم مؤكدا إتمام الصفقة والتوقيع لانتقال ديابي إلى الاتحاد من أستون فيلا.

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