بيراميدز يكشف حقيقة تهرب "الشيبي" من كشف المنشطات بعد طرده أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، حقيقة تهرب المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق من كشف المنشطات، عقب مواجهة الأهلي أمس.

وخسر فريق بيراميدز أمام الأهلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما حساب الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض محمد الشيبي للطرد خلال مواجهة الأمس أمام الأهلي، في الشوط الثاني، بعد التدخل بتهور على اللاعب حسين الشحات.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز، أن محمد الشيبي لم يتهرب كما يتردد من كشف المنشطات، وخضع له بشكل طبيعي.

وأوضح المصدر، أن كشف المنشطات يعد أمرا إلزاميا على اللاعب الذي يتم طرده من المباراة، ويختلف عن اختيار لاعبين بشكل عشوائي للفحص، لذلك الشيبي خضع لكشف المنشطات، رفقة خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي الذي تم طرده أيضا.

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