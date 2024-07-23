الشباب والرياضة تتخذ إجراءات قانونية ضد شركات الخدمات الغير مرخصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قررت وزارة الشباب والرياضة، اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد شركات الخدمات الرياضية غير الحاصلة على تراخيص مزاولة الخدمات الرياضية.

جاء ذلك في ضوء قيام وزارة الشباب والرياضة بدورها الرقابي المنوط بها في ظل تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017.

ووفقا للمركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، قامت لجنة الضبط القضائي بوزارة الشباب والرياضة بحصر تلك الكيانات غير المرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

هذا وقد شملت الإجراءات 117 كيانًا غير مرخص بالقاهرة الكبرى، و22 كيانًا بمحافظة البحر الأحمر و15 كيانًا بمحافظة بنى سويف، و10 كيانات بمحافظة دمياط، وجارٍ حصر ومتابعة كافة الكيانات المخالفة على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا:

"ما ينفعش تشتريهم".. شبانة يوجه رسالة نارية بشأن تشجيع جماهير بيراميدز للأهلي